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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak hakem kararı

TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor

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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklaması üzerine harekete geçti ve ismi ön plana çıkan Slavko Vincic'i istemediğini federasyona bildirdi. TFF ise sarı-kırmızıların bu talebini saniyesinde reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yabancı ve dünya çapında bir hakemin yöneteceğini açıkladı. Bu gelişme üzerine Galatasaray, yönetmesi muhtemel 4 hakemden birini istemediğini TFF'ye bildirdi.

ÖNE ÇIKAN HAKEMLER

TFF'de yapılan istişareler sonucunda Slovenya'dan Slavko Vincic, Romanya'dan Istvan Kovacs, Fransa'dan Clement Turpin ve Polonya'dan Szymon Marciniak isimleri ön plana çıktı.

GALATASARAY, VINCIC'İ İSTEMEDİ

Bu isimlerden birinin Slavko Vincic'in olması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyorSlavko Vincic

TFF ANINDA REDDETTİ

Öte yandan sarı-kırmızılıların bu talebine federasyondan anında yanıt geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi. Nihai kararın, TFF ile MHK ortak vereceği ve resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı verildi.

TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

fenerbahçe geliyor abiiiiğğ gelürrrr abığğ gelürrrrrr

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Şimdiden ağlamaya başladılar

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Haber Yorumlarıahmet-yazanoglu:

ıııı

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