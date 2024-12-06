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TFF, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, Adana Demirspor'un lisans sürecindeki eksiklikleri nedeniyle 3 puan silme cezası verdi. Adana Demirspor bu ceza ile birlikte Süper Lig'de -1 puana geriledi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 2024-25 sezonu kulüp lisans süreci sonuçlandı. Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yaptığı başvuruları, sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

ADANA DEMİRSPOR'A 3 PUAN CEZASI

Buna göre verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig'den Adana Demirspor ve Nesine 2. Lig'den Nazillispor, Afyonspor, Giresunspor, Bucaspor 1928 ve Altay kulüpleri 3 puan silme cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından Süper Lig'de 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, -1 puana geriledi.

TFF, Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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