TFF, 9 Süper Lig kulübünü disipline sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu 9 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in 32. haftasında oynanan müsabakalar sonrası; Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor 'talimatlara aykırı hareketi'; Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor 'saha olayları' nedeniyle disipline gönderildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Samsunspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın 'talimatlara aykırı hakareti' nedeniyle kurula gönderildi.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Karagümrük futbolcusu Ryan Mendes'in 'kural dışı hareketi' ve Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Galatasaray müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildiği açıklandı. - İSTANBUL