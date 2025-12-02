Haberler

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Kulüpler çeşitli sebeplerle disipline gönderilirken, Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki olaylar özellikle dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor ve Göztepe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kulüp, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler gerekçesiyle, futbolcu Mert Hakan Yandaş hakaret sebebiyle, Fenerbahçe Kulübü Stat Müdürü Ali Bozan ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline verildi.

Galatasaray Kulübü ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle, ikinci başkan Metin Öztürk futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle, sarı-kırmızılı takımın maç ve performans analisti Serhat Doğan da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı kurula gönderildi.

Beşiktaş Kulübü ve başkan Serdal Adalı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları, siyah-beyazlı kulüp ayrıca Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Kurul, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak'ı Gaziantep FK ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti.

Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Samsunsporlu futbolcu Joe Mendes ile aynı maçta oyun dışında kalan Antalya temsilcisinin teknik direktörü Joao Pereira, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye gönderildi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler, İmaj Altyapı Vanspor, Boluspor, SMS Grup Sarıyer, Bandırmaspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor farklı nedenlerden dolayı disipline sevk edildi.

Öte yandan kurul, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki Adanaspor maçına çıkmamasından dolayı Yeni Malatyaspor'u disipline yolladı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
