Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 17. haftasında yapılan ihlallerden dolayı 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, Zecorner Kayserispor ve Gaziantep FK'nın futbolcularındaki ihlaller dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 17. haftasında yapılan ihlallerden dolayı sevkler gerçekleştirildi.

Galatasaray, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket; Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa ve Zecorner Kayserispor ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçelerinden dolayı PFDK'ye gönderildi.

RAMS Başakşehir müsabakasında kırmızı kart gören Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues de hakaret nedeniyle disipline sevk edildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
