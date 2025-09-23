Haberler

TFF 7 Kulübü PFDK'ye Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü çirkin ve kötü tezahüratlar ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Ayrıca Kasımpaşa'nın oyuncusu Cafu, Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre ligin 6. haftasında oynanan maçların ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle; Kocaelispor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı PFDK'ye sevki gerçekleşti.

Kasımpaşa forması giyen Cafu ise Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den Pendikspor, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ'ı da PFDK'ye sevk etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
