Bahis soruşturması kapsamında 304 antrenör PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda profesyonel liglerde antrenörlük yapan 304 kişiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. Disiplin süreci başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde antrenörlük yapan 304 kişiyi, bahis oynadıkları gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda profesyonel liglerde 'Atletik Performans Antrenörü, Kaleci Antrenörü, Maç Analizi Antrenörü ile Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü' olarak görev alan 304 kişinin bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor