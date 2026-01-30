Haberler

Bahis soruşturması kapsamında 304 antrenör PFDK'ye sevk edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda profesyonel liglerde antrenörlük yapan 304 kişiyi bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti. Disiplin süreci başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, son 5 yılda profesyonel liglerde antrenörlük yapan 304 kişiyi, bahis oynadıkları gerekçesiyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda profesyonel liglerde 'Atletik Performans Antrenörü, Kaleci Antrenörü, Maç Analizi Antrenörü ile Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörü' olarak görev alan 304 kişinin bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

