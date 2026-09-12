TFF 3. Lig: Karşıyaka: 1 - Altay: 1
TFF 3. Lig 2. Grup’taki ikinci hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Altay 1-1 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 2. Grup'taki ikinci hafta mücadelesinde Karşıyaka ile Altay 1-1 berabere kaldı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Can Cengiz, Mete Topcu, Muhammet Metin Taş
Karşıyaka: Tuğran Burak Tuğ, Mahmut Şat (Mevlüt Can Kaynak dk. 60), Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan (Tugay Adamcıl dk. 81), Hıdır Aytekin, Erhan Öztürk (Emircan Aytekin dk. 81), Gökdeniz Tandoğan, Veysel Ünal (Fehmi Koç dk. 69), Berat Şahin, Ömer Faruk Sezgin (Eren Arda Şan dk. 81)
Altay: Ulaş Hasan Özçelik, İbrahim Kıravi (Salih Oktay dk. 7), Mert Yıldırım (İsa Toygar Ekinci dk. 74), Nurullah Efe Kocatürk, Anıl Serhan Öztürk (Mehmet Nur Kaymaz dk. 66), Mehmet Onur Yıldız, Ahmet Yakup Çoban, Osman Utkan Gülalan, Ali Kızılkuyu (Caner Baycan dk. 74), Arif Yanarlı, Oktay Özdede (Kemal Şen dk. 74)
Goller: Ömer Faruk Sezgin (dk. 70) (Karşıyaka), Mehmet Onur Yıldız (dk. 84) (Altay)
Kırmızı kart: Tuna Üzümcü (Teknik Direktör) (Altay)
Sarı kartlar: Berat Şahin, Hıdır Aytekin (Karşıyaka), Arif Yanarlı, Mehmet Onur Yıldız, Oktay Özdede, Nurullah Efe Kocatürk, Osman Utkan Gülalan, Caner Baycan, Kemal Şen (Altay)