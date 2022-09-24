TFF 3. Lig: Eskişehirspor: 3 Hacettepe 1945: 4 Spor Haberleri TFF 3. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Hacettepe 1945 Spor Kulübü'ne 4-3'lük skorla kaybetti. TFF 3. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Hacettepe 1945 Spor Kulübü'ne 4-3'lük skorla kaybetti. Stat: Eskişehir Yeni Hakemler: Serkan Eryılmaz xx, Sedef Aktan xx, Burak Özer xx Eskişehirspor: Efehan Kaptan x, Muhammet Akbulut x (Cihangir Çağlıyan dk. 46 x), Arda Okumuş xx, Kaan Gaman xx, Utku Kızılkaya x (Hasan Ulaş Uygur dk. 46 xx), Eray Torun xx, Bartu Göçmen xx, Eren Altıntaş x (Tolga Yakut dk. 46 xx), Onur Arı x, Hasan Alp Altınoluk xx, Yunus Emre Alagöz xx (Metehan Toprak dk. 60 xx) Hacettepe 1945: Gökhan Köstereli x, Mehmet Eksik x, Batuhan Tekin xx (Tunahan Akpınar dk. 88 ?), Hakan Bozkurt xx, Furkan Ünsal xx (Tuncay Fındıkcı dk. 76 x), Ali Eren Karadağ x, Efe Can Çölbekler xx, Alperen Doğan xx (Emirkan Demir dk. 65 x), Fatih Karslı xx (Güney Tutcuoğlu dk. 88 x), Emre Can Dönmez x, Yakup Ramazan Zorlu x (Mustafa Aydoğdu dk. 67 xx) Goller: Tolga Yakut (dk. 81), Onur Arı (dk. 90+2), Metehan Toprak (dk. 90+7) (Eskişehirspor), Alperen Doğan (dk. 20), Fatih Karslı (dk. 38 ve 74), Mustafa Aydoğdu (dk. 86) (Hacettepe 1945 Spor) Sarı kartlar: Onur Arı, Yunus Emre Alagöz, Hasan Alp Altınoluk (Eskişehirspor), Mehmet Eksik, Hakan Bozkurt, Efe Can Çölbekler (Hacettepe 1945 Spor) - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Eskişehirspor Eskişehir Cihangir Spor Haberler

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