TFF 3. Lig'de gelecek sezonun grupları bölgesel esaslara göre belirlendi

TFF 3. Lig'de gelecek sezonun grupları bölgesel esaslara göre belirlendi
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TFF 3. Lig'de gelecek sezonun grupları bölgesel esaslara göre belirlendi
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Türkiye Futbol Federasyonu, 3. Lig'de 2025-2026 sezonundaki 4 grubun bölgesel esaslar doğrultusunda oluşturulduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. Lig'de 2025-2026 sezonundaki 4 grubun bölgesel esaslar doğrultusunda oluşturulduğunu duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 3. Lig Kulüpler Birliğinin yazılı talebi doğrultusunda, 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig'in bölgesel esaslar doğrultusunda oluşturulmuş 4 grupta oynatılmasına karar vermiştir." denildi.

Ligde gelecek sezon gruplar şöyle olacak:

1. Grup

1923 Mustafakemalpaşa Kulübü, Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri, Bulvarspor, Bursa Nilüfer Futbol, Çankaya Spor Kulübü, Çorluspor 1947, Edirnespor, Etimesgut, Fethiye İdmanyurdu, Galata, İnegöl Kafkasspor, İnkılap Futbol, Küçükçekmece Sinop, Polatlı 1926, Silivrispor, Yeşil Yalova FK

2. Grup

12 Bingölspor, Ağrı 1970, Diyarbekirspor, Erciyes 38 Futbol, Kahramanmaraşspor, Karaköprü Belediyespor, Kırıkkale FK, Kırşehir Futbol, Kilis Belediyespor, Malatya Yeşilyurt, Mazıdağı Fosfatspor, Niğde Belediyespor, Osmaniyespor FK, Silifke Belediyespor, Suvermez Kapadokyaspor, Türk Metal 1963

3. Grup

1926 Bulancakspor, 52 Orduspor FK, Amasyaspor FK, Artvin Hopaspor, Çayelispor, Düzcespor, Fatsa Belediyespor, Giresunspor, Karabük İdmanyurduspor, Ereğli Belediyespor, Orduspor 1967, Pazarspor, Sebat Gençlikspor, Tokat Belediye Plevnespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Zonguldakspor FK

4. Grup

Afyonspor, Alanya 1221 Futbol, Altay, Anadolu Üniversitesi, Ayvalıkgücü Belediyespor, Balıkesirspor, Belediye Kütahyaspor, Bornova 1877, Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Efeler 09 Spor, Eskişehirspor, İzmir Çoruhlu Futbol, Karşıyaka, Ülkea Nazillispor, Tire 2021 Futbol, Uşakspor

TFF 3. Lig'de gelecek sezonun grupları bölgesel esaslara göre belirlendi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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