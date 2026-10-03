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TFF 3. Lig'de Altay, sahasında Alanya 1221 FSK ile golsüz berabere kaldı

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TFF 3. Lig'de Altay, sahasında Alanya 1221 FSK ile golsüz berabere kaldı
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Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta mücadelesinde sahasında Alanya 1221 FSK ile golsüz berabere kaldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan bu mücadelede iki takım da gol atamadı.

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta mücadelesinde sahasında Alanya 1221 FSK ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı

Hakemler: Şahin Berker, Mustafa Akgül, Oktay Beytekin

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Sefa Özdemir, Salih Oktay (Caner Baycan dk. 63), Nurullah Efe Kocatürk, Anıl Serhan Öztürk (Emirhan Kör dk. 86), Mehmet Onur Yıldız, Mehmet Nur Kaymaz (Barış Şentürk dk. 90), Osman Utkan Gülalan (Mehmet Baran Köse dk. 69), Yunus Efe Sarıkaya, Özay Hepgüler, Ali Kızılkuyu (İsa Toygar Ekinci dk. 69)

Alanya 1221 FSK: Miraç Değirmenci, Yaşar Kavas, Ferhat Canlı, Süleyman Cebeci (Ahmet Ercan Ekmekci dk. 12, Alaattin Mumci dk. 72), Emirhan Gücenoğlu (Salih Polatdemir dk. 80), Orhan Olpak (Yusuf Ölmez dk. 72), Kubilay Köylü, Uğurcan İkikardeş, Alper Demir, Şükrü Mert Şanlı, Kadir Altıntaş

Sarı kartlar: Salih Oktay, Yunus Efe Sarıkaya, Mehmet Nur Kaymaz, İsa Toygar Ekinci (Altay), Kadir Altıntaş, Miraç Değirmenci (Alanya 1221 FSK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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