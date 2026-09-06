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Altay ve Denizli İdmanyurdu 1-1 Berabere

Altay ve Denizli İdmanyurdu 1-1 Berabere
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TFF 3. Lig 2. Grup’un 1. haftasında Altay, sahasında Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 1. haftasında Altay, sahasında Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Oğuzhan Demir, Hakan Balkan, Selahattin Özkan

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Mert Tiyansan, İbrahim Kıravı, Mert Yıldırım (Mehmet Nur Kaymaz dk. 57), Nurullah Efe Kocatürk (Efe Pehlivan dk. 82), Anıl Serhan Öztürk, Mehmet Onur Yıldız, Ahmet Yakup Çoban, İsa Toygar Ekinci (Caner Baycan dk. 82), Ali Kızılkuyu (Emirhan Kör dk. 63), Arif Yanarlı

Denizli İdmanyurdu: Umutcan Yenisoy, Nazmi Candoğan, Şevket Yıldız, Mehmet Deveci (Tolga Yakut dk. 68), Mustafa Arda Mutlu, Atakan Üner (Ömer Bilici dk. 87), Alperen Kahraman, Emre Işık (Tusan Ubuz dk. 85), Bora Taşdemir (Abdulkadir Açar dk. 68), Emirhan Kahraman, Yavuz Selim Tatar (Mahmut Er dk. 46)

Goller: Arif Yanarlı (dk. 21) (Altay), Mustafa Arda Mutlu (dk. 77) (Denizli İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Nurullah Efe Kocatürk, Ahmet Yakup Çoban, Mert Yıldırım, Anıl Serhan Öztürk (Altay), Atakan Üner, Mahmut Er, Alperen Kahraman, Tolga Yakut (Denizli İdmanyurdu)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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