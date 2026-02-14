Haberler

Futbol: TFF 3. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig gruplarında oynanan 21. hafta maçlarının sonuçlarını açıkladı. 10 müsabakanın sonuçları arasında Beykoz İshaklı Spor ve Tokat Belediyespor dikkat çeken galibiyetler aldı.

TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta, oynanan 10 müsabakayla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Polatlı 1926 Spor: 3-0

Bursa Yıldırımspor-Bulvarspor: 1-0

2. Grup:

Niğde Belediyespor-Silifke Belediyespor: 2-1

Diyarbekirspor-Cinegold Ağrı 1970 Spor: 1-5

3. Grup:

Düzce Cam Düzcespor-1926 Bulancakspor: 1-0

Tokat Belediyespor-Orduspor 1967: 4-0

4. Grup:

Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Afyonspor: 1-0

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Alanya 1221 Futbol: 0-1

Kütahyaspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 1-0

Karşıyaka İzmir Çoruhlu FK: 3-1

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
