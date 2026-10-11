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TFF 3. Lig 1. Grup 6. haftasında Amasyaspor, sahasında Silivrispor'u 2-1 mağlup etti.

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TFF 3. Lig 1. Grup 6. haftasında Amasyaspor, sahasında Silivrispor'u 2-1 mağlup etti.
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TFF 3. Lig 1. Grup 6. haftasında Amasyaspor, sahasında Silivrispor'u 2-1 mağlup etti. Amasyaspor'un golleri Mücahit Çakır ve Hasan Çelik'ten gelirken, Silivrispor'un tek golünü Hafız Görkem Vardar attı.

TFF 3. Lig 1. Grup 6. haftasında Amasyaspor, sahasında Silivrispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Cem Mustafa Akpınar, Orhan Ötü

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Mehmet Bavyer Özbahçeci, Hasan Çelik, Serdar Eylik, Muhammet Öztürk (Safa Kınalı dk.37), Savaş Çakır (Buğrahan Bekar dk.78), Muhammet Doğukan Kalkışım (Hüseyin Can Şavur dk.85), Yunus Emre Kobya (Atalay Gürel dk.46), Murat Şevik, Mücahit Çakır, Ali Erkin

Silivrispor: Onur Yıldırım, Bayram Enes An (Emirhan Türkmen dk. 76), Özkan Zileli, Mehmet Aydın, Hafız Görkem Vardar, Umut Aydın (Eray Pazar dk. 61), Bilal Musa Şentürk, Said Can Açıkalın (İbrahim Aksu dk. 62), Fatih Mankır, Salih Emin Sebetci (Baran Işık dk. 61), Efe Baran Kara

Goller: Mücahit Çakır dk. 47), Hasan Çelik (dk. 58) (Amasyaspor FK), Hafız Görkem Vardar (dk. 11) (Silivrispor)

Sarı kartlar: Muhammet Doğukan Kalkışım, Buğrahan Bekar (Amasyaspor FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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