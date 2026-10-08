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TFF, 2026-2027 sezonu öncesi Kayseri amatör hakemlerine kıyafetleri teslim etti

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TFF, 2026-2027 sezonu öncesi Kayseri amatör hakemlerine kıyafetleri teslim etti
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2026-2027 futbol sezonu öncesinde TFF tarafından gönderilen müsabaka kıyafetleri, amatör liglerde görev alacak Kayseri bölgesi hakemlerine teslim edildi. Törende hakemlere çanta hediye eden TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, yeni sezonda başarılar diledi.

2026-2027 futbol sezonu öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gönderilen müsabaka kıyafetleri, amatör liglerde görev alacak Kayseri bölgesi hakemlerine teslim edildi.

Kayseri Sümer Amatör Evi'nde düzenlenen toplantıya katılan Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, kıyafetlere ilave olarak hakemlere çanta hediye ederek yeni sezonda başarılar diledi. Mutlu Önal yaptığı açıklamasında, "Hakemlerimiz, bizim gözbebeğimiz. Hepsi bizim için önemlidir. Hakemlerimizin sık sık ağır eleştirilere maruz kaldığını hepimiz görüyoruz. Sizlerin dürüstlük içerisinde, bilgisi dahilinde, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde müsabakalarda görev almanızı istiyoruz. Başarılı bir sezon geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Murat Ülger de 2026-2027 futbol sezonunda orta hakem ve yardımcı hakem olarak görev üstlenecek hakemlere başarılar dileyerek, "Türk futbolunun, Kayseri futbolunun gelişmesi için hakemler olarak üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. Yeni sezonda hakemlerimizin başarılı olacağı kanaatindeyim" dedi. Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal'a teşekkür eden Ömer Murat Ülger, "Toplantımızı katılarak bizleri onore eden, her zaman yanımızda olduğu gibi hakemlerimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Mutlu Önal başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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