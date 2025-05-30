TFF 2025-2026 sezonu takvimini açıkladı

TFF 2025-2026 sezonu takvimini açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
TFF 2025-2026 sezonu takvimini açıkladı
Haber Videosu

TFF, 2025-2026 sezonunun takvimini açıkladı. Süper Lig, yeni sezonda 8 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde 2025/26 sezonunun planlamalarını duyurdu.

Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan paylaşımda Süper Lig'de ligin ikinci yarısının başlangıcı ve sezonun bitiş tarihlerine yer verildi. Süper Lig'in başlama tarihi daha önce açıklanmıştı.

Süper Lig başlama tarihi: 8 Ağustos 2025

Süper Lig ilk yarı bitiş tarihi: 22 Aralık 2025

Süper Lig ikinci yarı başlama tarihi: 16 Ocak 2026

Süper Lig sezon bitiş tarihi: 17 Mayıs 2026

TFF'nin açıklamasında, "TFF Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezon planlamalarını belirledi. Buna göre, Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek. İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek." denildi.

Açıklama şu ifadelerle devam etti: "Trendyol 1. Lig'de sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Nesine 2. Lig'de sezon, 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 19 takımla oynanan grupta 21 Aralık 2025, 18 takımla oynanan grupta ise 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek."

Profesyonel liglerdeki sezon planlamasıyla ilgili paylaşım şu ifadelerle tamamlandı: "İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Nesine 2. Lig'de 19 takımlı grupta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta müsabakaları, 18 takımlı grupta ise 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.Nesine 3. Lig'de sezon, 6 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig'de 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
TFF 2025-2026 sezonu takvimini açıkladı

TFF 2025-2026 sezonu takvimini açıkladı
Kebabın başkentinde evde at keserken suçüstü yakalandılar

Kebabın başkentinde atları keserken suçüstü yakalandılar
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.