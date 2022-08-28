TFF 2. Lig Kırmızı Grup Spor Haberleri TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Pazarspor'u uzatma dakikalarında 1-0 yendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK, sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Pazarspor'u uzatma dakikalarında 1-0 yendi. Stat: Atatürk Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Hakan Akkaynak xx, Niyazi Atakan Ataseven xx Serkan Gürbüz xx Vanspor FK: Haydar Yılmaz xx, Miraç Acer xx, Furkan Sakı xx, Uğur Adem Gezer xx, Erkul Küçük xx, Barış Sağır xx, Muhsin Yıldırım xx (Aras Aydın dk. 90+6), Muhammed Ali Doğan xx (Umut Sözen x dk. 80), Yusuf Şengüler xx (Batuhan Karadeniz x dk. 61), Uğur Can xx (Furkan İnce x dk.70), Yaser Hacımustafaoğlu xx (Bahtiyar Yılmaz dk. 90+5) Teknik direktör: Zeki Yılmaz Pazarspor: Yasin Davuş x, Eyüp Ensar Bozkurt x, İlhan Topatarx, Maksut Birben x (Muhammet Nişancı x dk.83), İsmail Düzgün x, Yağız Rüştü Aktaş x (Bedirhan Özyürt x dk. 62), Güvenç Usta x, Oğulcan Enes Demiroğlu x, Özgür Kutlu x (Oğuzhan Eskiköy x dk. 59), Onur Kızıltaş x, Önder Selimoğlu x (Eray Yüksel x dk. 82) Teknik direktör: Mustafa Kalafatoğlu Gol: Yaser Hacımustafaoğlu (dk.90+3) (Vanspor FK) Kırmızı Kart: Güvenç Usta (Pazarspor) Sarı kartlar: Furkan Sakı, Yaser Hacımustafaoğlu, Furkan İnce, Erkul Küçük, Muhammet Ali Doğan, Barış Sağır, (Vanspor FK), Eray Yüksel, Yasin Davuş, Muhammet Nişancı, Önder Selimoğlu, Eyüp Ensar Bozkurt, Güvenç Usta,(Pazarspor) - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Aras Aydın Pazarspor Umut Spor Haberler

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