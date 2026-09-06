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Kastamonuspor evinde farklı yıkıldı: 0-5

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, evinde Çorluspor 1947’ye 5-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, evinde Çorluspor 1947'ye 5-0 mağlup oldu.

Hakemler: Tayfun Sarı, Alişan Küçükkoçak, Melih Kurtuluş

Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, İsmail Bakkal (Yasin Başaytaç dk. 46), Doruk Paflak (Mert Çalışkan dk. 46), Necati Bilgiç, Emir Açıkgöz, Ahmet Yazar, Kerim Temizkan (Samet Güler dk. 80), Serdar Avkaroğlu (Ahmethan Köse dk. 69), Gökmen Özince, Erdem Reis, Rıdvan Tekkeşin (Oğuz Duman dk. 83)

Çorluspor 1947: Ahmet Pekgöz, Muharrem Doğan (Ali Eren İyicen dk. 81), Oğuzhan Yıldırım, Furkan Özyapı (Recai Efe Kaygusuz dk. 81), Mahsun Çapkan (Buğra Çağlıyan dk. 65), Ali Han Tunçer, Yılmaz Ceylan (Yusuf Kaplan dk. 65), Ömer Faruk Aydemir, Alpay Koldaş (Batuhan Ekinci dk. 65), Recep Yemişçi, Muhammet Beşir

Goller: Ali Han Tunçer (dk. 22 ve 51), Mahsun Çapkan (dk. 35), Furkan Özyapı (dk. 54), Muhammet Beşir (dk. 73) (Çorluspor 1947)

Sarı kartlar: Necati Bilgiç (Kastamonuspor), Alpay Yoldaş (Çorluspor 1947)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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