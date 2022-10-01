TFF 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 0 Fethiyespor: 0 Spor Haberleri TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında karşılaştığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı. Stat: Kastamonu Gazi Hakemler: Özgür Reha Alıcı xx, Niyazi Atakan Ataseven xx, Şeyhmus Baysal xx GMG Kastamonuspor: Eray Birniçan xx, Şaban Özel xx, Erman Bulucu xx, Faruk Öcal xx, Kadir Keleş xx, Hakan Olkan x (Ayhan Gürbüz dk. 59 x), Abdulaziz Solmaz xx, Berkan Turan x (Mustafa Çaylı dk. 59 x), Berkay Samancı xx, Ömer Faruk Yücel x (Ramazan Keskin dk. 78 ?), Ergin Keleş xx Teknik Direktör: Metin Akpunar Fethiyespor: Enes Fidayeo xx, Doğancan Kılıç xx, Taha Can Velioğlu xx, Selçuk Hakalmaz xx, Rıdvan Türker xx, Selim Kayacı xx, Sinan Kalaycı x (Berkin Taşkın dk. 77 ?), Aykut Uluç x (Burak Başkaya dk. 62 x), Halil Köçer x (Selçuk Alibaz dk. 62 x), Oktay Balcı xx (Mustafa Apardı dk. 87 ?), Burak Özduman xx (Onur Taha Takır dk. 87 ?) Teknik Direktör: Mesut Toros Kırmızı Kart: Berkay Samancı (dk. 90) (Kastamonuspor) Sarı kartlar: Erman Bulucu, Faruk Öcal Berkan Turan (Kastamonuspor), Selim Kayacı, Burak Özduman (Fethiyespor) - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Erman Bulucu Fethiyespor Kastamonu Spor Haberler

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