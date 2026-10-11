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TFF 2. Lig'de Sultan Su İnegölspor, sahasında Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.

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TFF 2. Lig'de Sultan Su İnegölspor, sahasında Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.
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TFF 2. Lig'de Sultan Su İnegölspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti. İnegölspor'un golleri Kadir Bakırtaş (32) ve Koray Kılınç'tan (55) gelirken, Fethiyespor'un tek golünü Burak Süleyman 74. dakikada penaltıdan attı.

TFF 2. Lig'de Sultan Su İnegölspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: İnegöl İlçe Stadı

Hakemler: Şevket Teker, Mete Topcu, Fatih Etirli

Sultan Su İnegölspor: Harun Tekin, Behzat Taha Dede, Yusuf Tursun (Dk. 59 Erdem Aygül), Hasan Hüseyin Acar, Görkem İbrahim Demirel (Dk. 46 Koray Kılınç), Kadir Bakırtaş (Dk. 73 Abdussamed Karnucu), Emircan Altıntaş (Dk. 59 Taha Cebeci, Dk. 90+1 Uğur Çetinkaya), Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Furkan Sakı, Mehmet Yılmaz.

Fethiyespor: Nurullah Aslan, Şahan Akyüz, Cengiz Demir, Bora Aydınlık, Alberk Koç (Dk. 58 Deniz Erdoğan), Cihan Kazan (Dk. 58 İrfan Akgün), Muhammed Akarslan, Burak Süleyman (Dk. 77 Uğur Ayhan), Hüseyin Eray Karataş (Dk. 46 Ramazan Çevik), Mehmet Kaan Türkmen, Enes Şahin (Dk. 77 Yusuf Türk).

Goller: Kadir Bakırtaş (Dk. 32), Koray Kılınç (Dk. 55) (İnegölspor); Burak Süleyman (Dk. 74, penaltı) (Fethiyespor).

Sarı kartlar: Kadir Bakırtaş, Mehmet Yılmaz, Koray Kılınç (İnegölspor); Bora Aydınlık (Fethiyespor).

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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