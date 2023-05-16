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TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 3 Zonguldak Kömürspor: 3

TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 3 Zonguldak Kömürspor: 3

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Zonguldak Kömürspor ile 3-3 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 37. haftasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Zonguldak Kömürspor ile 3-3 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Lütfullah Aslan, Kenan Özcan, Mehmet Sırac Akpınar

Balıkesirspor: Yiğithan xx, Berat xx (Güney dk. 85 ?), Kaan xx, Enes xx, Görkem xx, Sedat Yiğit xx, Hüseyin xx (Mustafa Öncü dk. 79 xx), Hasancan xx (Mustafa Burak dk. 46 xx), Berk xx (Abdullah dk. 38 xx), Doğanay xx, Arda xx (Emirhan dk. 85 ?)

Zonguldak Kömürspor: Siraç xx, Emrah xx, Hakan xx (Alper dk. 46 xx), Koray xx (Ömür dk. 90 ?), Mevlüt xx, Oğuzhan xx (Halil dk. 67 xx), Eray xx, Aykut Emre xx, Mümin xx (Emirhan dk. 89 ?), Fatih xx (Ahmet dk. 71 xx), Embiya xx

Goller: Doğanay (dk. 4 ve 62), Sedat Yiğit (dk. 24) (Balıkesirspor), Embiya (dk. 21 ve 75), Aykut Emre (dk. 45) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Hasancan, Sedat Yiğit, Mustafa Öncü (Balıkesirspor), Mümin, Halil (Zonguldak Kömürspor) - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Sedat Yiğit Zonguldak Spor Haberler

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