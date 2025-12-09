Haberler

Bahis soruşturmasından Malatya'dan 4 futbolcu PFDK'lık

Bahis soruşturmasından Malatya'dan 4 futbolcu PFDK'lık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde bahis soruşturması kapsamında 197 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Aralarında Malatya takımlarından 4 oyuncunun da bulunduğu bu isimler, amatör statüde olmalarına rağmen profesyonel müsabakalarda boy göstermişlerdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan yeni sevkleri açıkladı. TFF, 197 futbolcuyu daha PFDK sevk ederken bu simler arasında Malatya takımlarından 4 oyuncu yer aldı.

Profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 Aralık'ta PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun ardından, amatör statüde yer almasına rağmen profesyonel müsabakalarda oynayabilen 658 futbolcu arasından bahis oynadığı tespit edilen 197 isim daha disipline sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, ilgili lig statülerine göre kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan ya da esame listesine yazılarak profesyonel maçlarda forma giyebilen amatör statüdeki futbolculardan 197'sinin disipline sevk edildiği belirtildi.

Futbol Disiplin Talimatı gereğince PFDK'ya sevk edilen bu 197 futbolcu arasında Nesine 2. Lig takımı Yeni Malatyaspor'dan Enes Nas, Emirhan Yılmazer ve Talha Garip ile Nesine 3.Lig takımı Malatya Yeşilyurtspor oyuncusu Mehmet Biricik yer aldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title