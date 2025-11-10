Haberler

TFF, 1024 Futbolcuyu Disiplin Kurulu'na Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 1024 futbolcuyu tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti. Bu nedenle ikinci ve üçüncü liglerin müsabakaları iki hafta ertelendi. Disipline sevk edilen futbolcuların maçlara çıkabilmesi mümkün değil.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadıkları gerekçesiyle 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Listede Galatasaray'dan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Trabzonspor'dan Boran Başkan ile Salih Malkoçoğlu yer aldı.

Tedbirli olarak disipline sevk edilen futbolcuların maçlara çıkabilmesi mümkün değil.

TFF bu nedenle ikinci ve üçüncü liglerin iki hafta ertelendiğini duyurdu.

Federasyon ayrıca futbolcuları disipline sevk edilen takımlara 15 günlük transfer imkanı sağlanması için FIFA ile acil görüşmelere başlandığını da açıkladı.

Süper Lig ve Birinci Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanacak.

Futbolcuların üç aydan bir yıla kadar men edilme cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

TFF, 11 Kasım Salı günü saat 17.00'de Riva'da olağanüstü toplanma kararı aldı.

BBC
