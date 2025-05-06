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TFF 10 Kulübü Disiplin Kuruluna Sevk Etti

TFF 10 Kulübü Disiplin Kuruluna Sevk Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi Süper Lig'de mücadele eden 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Trendyol 1. Lig takımlarından da pek çok ekip disipline gönderildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, çeşitli sebeplerle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u disipline gönderdi.

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Pendikspor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Boluspor da müşavirlik tarafından çeşitli nedenlerle disipline sevk edildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, yöneticiler Rıza Erkut Yurdemi, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven ile Antalyaspor görevlileri Ömer Akbaş, Süleyman Gözaçık, Mevlüt Altınbaş, Buğra Tercan ve Seher Karakaş, Ümraniyespor futbolcusu Barış Ekincier ve Boluspor yöneticisi Mahmut Çimender de disipline gönderilen isimler oldu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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