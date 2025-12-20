Haberler

İstanbulspor Kulübü Başkanı Sarıalioğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun vefat eden annesi Sebahat Sarıalioğlu, düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törene birçok resmi isim ve vatandaş katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun vefat eden annesi Sebahat Sarıalioğlu toprağa verildi.

Sarıalioğlu'nun cenazesi, Of ilçesindeki Çarşıbaşı Büyük Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Sarıalioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Vali Yardımcıları Ercan Öter ve Ali Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Of Kaymakamı Eşref Akça, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcıları Taner Saral ve Kemal Ertürk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti Of İlçe Başkanı Osman Baykal ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, cenaze törenine katılan Bakan Uraloğlu, Ecmel Faik Sarıalioğlu ile ailesine başsağlığı diledi.

