Tezcan Köseoğlu Cumhuriyet Kupası için kürek çektiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi Irmağı'nda Tezcan Köseoğlu Cumhuriyet Kupası kürek Yarışları yapıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde Tezcan Köseoğlu anısına 'Gülüç Cumhuriyet Kupası Kürek Yarışları' ve Kürek Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Milletvekili Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Bölge Komutanı Tuğa. Niyazi Uğur, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün destekleriyle yapılan yarışmalarda sporcular, kürek çekerek bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele verdi. Gülüç'ü ve tesisleri dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş şunları söyledi:

"Türkiye'de eşi benzeri olmayan kürek tesisleri ilk olarak Gülüç'te gerçekleştirildi. Bakanımız, milletvekilimiz, valimiz, kaymakamımız, tüm protokolümüz bugün eşlik etti. Onların da katkıları büyük. Bizim amacımız burada Ereğli'de, Zonguldak'ta turizmi canlandırmak. Turizme büyük katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Yüz elliye yakın Türkiye'nin çeşitli yerlerinden sporcularımız geldi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 20'ye yakın da kulübümüz var. Bizim derdimiz bu saatten sonra hem gençlerimize spor yaptırmak, ahlaki değerleri arttırmak. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak. İkincisi de Ereğli'de turizmi canlandırmak amaçlı. Çok da güzel bir tesis. Çünkü Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir yer. Irmağın 1800 metre kulvarı olması aynı zamanda denizle birleşmesi doğa harikası bir yer. Kanoların yarış yaptığı zamanda aynı yol güzergahından bisikletle yürüyüş yoluyla takip edebilmek en büyük özelliği. Tekrar burayı dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki yarışmalarımız devam edecek ve bunun akabinde de dünyadan yarışçılarımız gelecek. Bugün dünya şampiyonları var burada. İki tane dünya şampiyonu var. Onlar da bugün kürek çekecekler. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde madalya alan arkadaşlarımız da var. Ben öncelikle buraya katılan sporcularımıza, bu kano kulübümüze emeği geçen arkadaşlarımıza ve daha önce hayatını kaybeden rahmetli Tezcan Köseoğlu'nun anısını yaptık bu turnuvamızı. Cumhuriyet Kupası adı altında yaptık. Onların da burada emeği çok. Bu birlik beraberliği bugün sağlayan değerli personelime vekillerime, kaymakamıma, valime, cumhurbaşkanım başdanışmanına, MYK üyelerimize, tüm protokole teşekkür ediyorum. Gülüç halkına teşekkür ediyorum. Bizlerden desteğini esirgemeyen değerli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Derdimiz Gülüç'ü dünyaya tanıtmak" diye konuştu.