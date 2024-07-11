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Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza

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FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle Shakhtar Donetsk'e 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi. Ukrayna ekibi, Brezilyalı futbolcunun savaşı gerekçe göstererek sarı-kırmızılılara transfer olmasının ardından Galatasaray aleyhine dava açmıştı.

FIFA, Shakhtar Donetsk'ın Tete transferinden dolayı aleyhine dava açtığı Galatasaray hakkında kararını verdi.

2.5 MİLYON EURO CEZA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle Shakhtar Donetsk'e 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.

TETE'NİN PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Brezilyalı futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 19'u ilk 11 olmak üzere toplamda 45 maça çıktı. 24 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tete'nin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'da çıkan savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, bunun üzerine Tete'nin bonservissiz ayrılması nedeniyle Galatasaray aleyhine dava açmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Alper Demir:

Haberin başlığı ile içeriği ???? Aklımla alay mı ediyorsunuz anlamadım.

5
2
yanıtYanıtla
Selçuk MUTLU:

:)))

1
0
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