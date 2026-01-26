Haberler

Tepkilere dayanamadı! Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Moraes, tepkilerin ardından taraftarlara seslendi ve sabırlı olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sosyal medya paylaşımlarına yönelik eleştirilere de yanıt vererek, istediği zaman istediği şeyi paylaşabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, Göztepe maçı sonrası gelen tepkilerin ardından sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

LAIS MORAES'TEN FENERBAHÇELİLERE MESAJ

Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Moraes'in eğlenceli videosu bazı taraftarların tepkisini çekerken, Brezilyalı isim eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"SAHTE DESTEKÇİLER VE RAKİP TARAFTARLAR VAR"

Tepkilere karşı sessiz kalmayan Lais Moraes, paylaştığı açıklamada olumsuz yorumların büyük bölümünü hedef alarak, "Önce başka bir video paylaşmıştım. Ancak sahte destekçilere ve buraya saldırmak için gelen rakip taraftarlara yönelik daha güçlü bir videom olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR MAÇ YÜZÜNDEN HEMEN YARGILAMAYIN"

Futbol dünyasına yabancı olmadığını vurgulayan Moraes, taraftarlara sabırlı olunması çağrısında bulundu. Moraes, "Futbol dünyasında yeni değilim. Bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık. Takımın kötü bir dönemden geçtiğine inanmıyorum. Kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil" dedi.

"İSTEDİĞİMİ PAYLAŞIRIM"

Açıklamasının sonunda sosyal medya paylaşımlarına da değinen Lais Moraes, "Biraz bekleyin. Sıradaki videolar geliyor. Unutmayın, Instagram'da istediğim zaman istediğim şeyi paylaşıyorum" sözleriyle mesajını tamamladı.

