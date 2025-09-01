Tepkiler çığ gibi büyüyor! Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray taraftarını çıldırttı

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray taraftarını çıldırttı
Güncelleme:
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray taraftarını çıldırttı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldiği anda sarf ettiği cümlelerle Galatasaray taraftarını çıldırttı. "Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum" diyen Aktürkoğlu'nun bu sözleri, eski takımı Galatasaray'ın taraftarlarını ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, gece saatlerinde İstanbul'a indi. Özel uçakla Türkiye'ye gelen milli futbolcu, havalimanında sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

GALATASARAY TARAFTARI ÇILDIRDI

Ayağının tozuyla ilk açıklamasını yapan yıldız futbolcu, kullandığı ifadelerle eski takımı Galatasaray camiasını adeta ayağa kaldırdı.

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray tarafını çıldırttı

"TÜRKİYE'NİN EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Buraya şampiyonluklar kazandırmak için geldim" sözleriyle hem Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı hem de Galatasaraylıları kızdırdı. Aktürkoğlu'nun bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Tepkiler çığ gibi büyüyor! Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray tarafını çıldırttı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

albatros :

normaldir. camianın içinden çıktığı için cimbomun maçları nasıl aldığını en iyi bilen o

