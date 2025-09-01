Tepkiler çığ gibi büyüyor! Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, gece saatlerinde İstanbul'a indi. Özel uçakla Türkiye'ye gelen milli futbolcu, havalimanında sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

GALATASARAY TARAFTARI ÇILDIRDI

Ayağının tozuyla ilk açıklamasını yapan yıldız futbolcu, kullandığı ifadelerle eski takımı Galatasaray camiasını adeta ayağa kaldırdı.

"TÜRKİYE'NİN EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en büyük ve şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Buraya şampiyonluklar kazandırmak için geldim" sözleriyle hem Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı hem de Galatasaraylıları kızdırdı. Aktürkoğlu'nun bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.