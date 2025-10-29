Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Bahis skandalı sonrası 152 hakem PFDK'ya sevk edilirken, üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük'ün dikkat çeken kart istatistikleri ortaya çıktı.

152 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye futbolunda yankı uyandıran bahis skandalı sonrası 152 hakem ve gözlemcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi büyük ses getirdi. Sevk edilenler arasında Süper Lig'de uzun süredir görev yapan ünlü hakem Zorbay Küçük de yer aldı.

FENERBAHÇE'YE 6 KIRMIZI, TRABZONSPOR'A 5 KIRMIZI

Küçük'ün kariyeri boyunca yönettiği maçlarda verdiği kartlar da gündeme geldi. İstatistiklere göre Zorbay Küçük;

Fenerbahçe maçlarında 11 kez görev aldı ve 6 kırmızı kart, 28 sarı kart gösterdi.

Trabzonspor maçlarında 23 kez görev yaparak 5 kırmızı kart, 44 sarı kart çıkardı.

Beşiktaş karşılaşmalarında 14 maçta 1 kırmızı kart ve 31 sarı kart,

Galatasaray mücadelelerinde ise 10 maçta 1 kırmızı kart ve 20 sarı kart verdi.

ELEŞTİRİLER VE TARTIŞMALAR ARTIYOR

Zorbay Küçük'ün özellikle büyük takımların maçlarında gösterdiği kart sayısındaki farklılık futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu. Sosyal medyada birçok taraftar, hakemin kararlarının geçmişte de sıkça polemik yarattığını hatırlatarak PFDK sürecinin adil şekilde yürütülmesi gerektiğini savundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

PFDK'nın yapacağı incelemelerin ardından, bahis skandalına karıştığı iddia edilen hakemler hakkında disiplin kararları verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise sürecin "şeffaf ve kamuoyu önünde yürütüleceğini" vurguladı.

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992'de Adana'da doğdu. Zorbay Küçük eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Adana Erkek Lisesi'nde okuyan Küçük, Adana Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu. Hakemliğe 2010 yılında başladı. Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçı ile başladı.

30 yaşındaki Zorbay Küçük 2021 yılında FIFA kokartı aldı. Ancak Zorbay Küçük, önce 8-11 Mayıs tarihleri arasında Nyon'da yapılan testleri ve kural sınavını geçemedi, son olarak tekrarlanan telafi sınavında da başarısız olunca, UEFA'nın ocak ayına kadar düzenlenecek organizasyonlarında görev alma hakkını kaybetti.

6 Mart 2022'de oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçının ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren bir taraftar hakem Zorbay Küçük'e saldırmıştı.