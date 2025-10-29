Haberler

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Güncelleme:
Türkiye futbolunda bahis skandalının ardından 152 hakem PFDK sevk edildi. Süper Lig'de uzun süredir görev yapan ünlü hakem Zorbay Küçük de sevk edilenler arasında yer aldı. Küçük'ün kariyeri boyunca yönettiği maçlarda verdiği kartlar da gündeme geldi. Özellikle büyük takımların maçlarında gösterdiği kart sayısındaki farklılık, futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu.

  • 152 hakem ve gözlemci bahis skandalı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
  • Zorbay Küçük, Fenerbahçe maçlarında 6 kırmızı kart ve 28 sarı kart gösterdi.
  • Zorbay Küçük, Trabzonspor maçlarında 5 kırmızı kart ve 44 sarı kart çıkardı.

Bahis skandalı sonrası 152 hakem PFDK'ya sevk edilirken, üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük'ün dikkat çeken kart istatistikleri ortaya çıktı.

152 HAKEM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye futbolunda yankı uyandıran bahis skandalı sonrası 152 hakem ve gözlemcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi büyük ses getirdi. Sevk edilenler arasında Süper Lig'de uzun süredir görev yapan ünlü hakem Zorbay Küçük de yer aldı.

FENERBAHÇE'YE 6 KIRMIZI, TRABZONSPOR'A 5 KIRMIZI

Küçük'ün kariyeri boyunca yönettiği maçlarda verdiği kartlar da gündeme geldi. İstatistiklere göre Zorbay Küçük;

  • Fenerbahçe maçlarında 11 kez görev aldı ve 6 kırmızı kart, 28 sarı kart gösterdi.
  • Trabzonspor maçlarında 23 kez görev yaparak 5 kırmızı kart, 44 sarı kart çıkardı.
  • Beşiktaş karşılaşmalarında 14 maçta 1 kırmızı kart ve 31 sarı kart,
  • Galatasaray mücadelelerinde ise 10 maçta 1 kırmızı kart ve 20 sarı kart verdi.

ELEŞTİRİLER VE TARTIŞMALAR ARTIYOR

Zorbay Küçük'ün özellikle büyük takımların maçlarında gösterdiği kart sayısındaki farklılık futbol kamuoyunda tartışma konusu oldu. Sosyal medyada birçok taraftar, hakemin kararlarının geçmişte de sıkça polemik yarattığını hatırlatarak PFDK sürecinin adil şekilde yürütülmesi gerektiğini savundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

PFDK'nın yapacağı incelemelerin ardından, bahis skandalına karıştığı iddia edilen hakemler hakkında disiplin kararları verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise sürecin "şeffaf ve kamuoyu önünde yürütüleceğini" vurguladı.

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992'de Adana'da doğdu. Zorbay Küçük eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Adana Erkek Lisesi'nde okuyan Küçük, Adana Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden mezun oldu. Hakemliğe 2010 yılında başladı. Süper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçı ile başladı.

30 yaşındaki Zorbay Küçük 2021 yılında FIFA kokartı aldı. Ancak Zorbay Küçük, önce 8-11 Mayıs tarihleri arasında Nyon'da yapılan testleri ve kural sınavını geçemedi, son olarak tekrarlanan telafi sınavında da başarısız olunca, UEFA'nın ocak ayına kadar düzenlenecek organizasyonlarında görev alma hakkını kaybetti.

6 Mart 2022'de oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçının ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren bir taraftar hakem Zorbay Küçük'e saldırmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımm89m5ts9s:

son üç senenin şampiyonu her zaman olduğu gibi hiç masum değil

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamile Soyteki:

Allah aşkına istatistikten en ufak anlayan biri Galatasaray’ın Türkiye’de nasıl tutulduğunu kollandığını anlar

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdi çolak:

S…. Git

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Tek kelime ile o.c, en ağır şekilde yargılanması, tabikide yargı doğru çalışırsa.........

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hakemler için en temizi KART oynamak. 4.5 üst kart oynasa temiz 2.5 Oran , bas parayı al 2,5 katı parayı.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Bu sadece biri ya diğerleri.. Salak fanatikler birbirlerini yerken kavga ederken Futbol camiası bahislerden malı götürüyor maçların çoğunda ne olacak kaç korner kaç kart gösterilecek hepsi belli.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
