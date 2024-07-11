Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
2024 Copa America maçında Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia'nın terini sildirmek için bir görevli tutması büyük tepki çekti. Maçı tribünlerden takip eden Tapia'nın terini sildirdiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.
Ev sahipliğini Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı 2024 Copa America'da Arjantin, Kanada'yı yarı finalde 2-0 yenerek finale yükseldi. Mücadelenin ardından ortaya çıkan görüntüler ise büyük tepki çekti.
ARJANTİN FİNALE ÇIKTI
Arjantin, 22. dakikada Alvarez ve 51. dakikada Messi'nin attığı gollerle maçı kazandı ve finale çıktı. Maçı tribünlerden takip eden Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia'nın terini sildirdiği görüntüler çok konuşuldu.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Tapia'nın arkasında bulunan takım elbeseli şahıs, 90 dakikalık maç boyunca elindeki mendille sık sık federasyon başkanının ense ve saçlarındaki terleri sildi. Bir taraftar tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.