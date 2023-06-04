Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde yaz kursları başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenecek çocuk, genç ve yetişkin yaz dönemi kurslarına başvurular başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenecek çocuk, genç ve yetişkin yaz dönemi kurslarına başvurular başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri ve Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek çocuk, genç ve yetişkin yaz kursları için başvurular başlıyor.

Yaz dönemi kurs programlarına başvurular, duyuru görseli üzerinde yer alan QR kod üzerinden ulaşılan formun doldurulması ile yapılacak. Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (530) 158 34 28 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.