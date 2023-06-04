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Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde yaz kursları başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde yaz kursları başlıyor

Spor Haberleri

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenecek olan çocuk, genç ve yetişkin yaz dönemi kursları için çalışmalarına start verdi. Çocuk ve gençler için hazırlanan kurs programları arasında aikido, teakwondo, taebo, modern dans ve halk dansları yer alıyor. Yetişkinler de ise halk oyunları, kick boks, pilates, dansfit, oryantal, aerozum, aerobik, yoga-nefes-meditasyon, yin yoga-bağ doku uygulamaları yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenecek olan çocuk, genç ve yetişkin yaz dönemi kursları için çalışmalarına start verdi.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri ve Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek olan çocuk, genç ve yetişkin yaz kursları için başvurular başlıyor. Çocuk ve gençler için hazırlanan kurs programları arasında aikido, teakwondo, taebo, modern dans ve halk dansları yer alıyor. Yetişkinler de ise halk oyunları, kick boks, pilates, dansfit, oryantal, aerozum, aerobik, yoga-nefes-meditasyon, yin yoga-bağ doku uygulamaları yer alıyor.

Yaz dönemi kurs programlarına başvurular, duyuru görseli üzerinde yer alan QR kod üzerinden ulaşılan formun doldurulması ile yapılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Tepebaşı Çocuk Spor Haberler

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