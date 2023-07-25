Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi'nde 2023 Yaz Dönemi eğitimleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi bu yıl da kent halkına hizmet vermeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi'nde verilen 2023 yaz dönemi eğitimleri bin 800 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. 9 hafta sürecek olan ve 5-17 yaş arası çocuklar için pazartesi hariç haftanın her günü belirli saatlerde gerçekleşen yüzme kurslarında, yüzme öğretmenin yanı sıra kelebek, sırtüstü, kurbağalama teknikleri de öğretiliyor.

Eğitim süresince uzman eğitmenler gözetiminde yüzme öğrenen çocuklar mutluluğunu ifade ederken, veliler de Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR