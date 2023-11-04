Tennis Europe Junior Masters'ta Kaan Işık Koşaner finale yükseldi

Avrupa sıralamasında en iyi 8 oyuncunun yarıştığı Tennis Europe Junior Masters Turnuvası'nda 14 yaş kategorisinde Kaan Işık Koşaner, üç maçını da kazanarak finale yükseldi.

Avrupa sıralamasında en iyi 8 oyuncunun yarıştığı Tennis Europe Junior Masters Turnuvası'nda 14 yaş kategorisinde Kaan Işık Koşaner, üç maçını da kazanarak finale yükseldi.

Monte-Carlo'da 2-5 Kasım'da düzenlenen Tennis Europe Junior Masters'ın 14 yaş kategorisine Türkiye'yi temsilen Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Mustafa Ege Şık davet edildi. 14 ve 16 yaşta kız ve erkek kategorilerinde toplamda 16 ülkenin yer aldığı Tennis Europe Junior Masters'ta Türkiye 3 sporcu ile bu prestijli turnuvaya en fazla sporcu gönderen üçüncü ülke oldu. Tennis Europe Junior Masters turnuvasının geçmiş şampiyonları arasında Rafael Nadal, Kim Clijsters, Alexander Zverev ve Belinda Bencic gibi başarılı isimler yer alıyor.

Tennis Europe Junior Masters'ın 14 yaş kategorisinde A grubunda mücadele eden Milli sporcu Kaan Işık Koşaner, ilk maçında Alman tenisçi Marco Ontiveros Castro'yu 6-3, 6-4, ikinci maçında Polonyalı tenisçi Jan Urbanski'yi 6-2, 6-2, üçüncü maçında ise Çek tenisçi Tomas Krejci'yi 3-6, 6-3, 6-2'lük skorlarla mağlup ederek grubu lider olarak tamamladı ve finale çıkmaya hak kazandı. Koşaner'in yarın gerçekleşecek finalde rakibi B grubunda Savva Rybkin ve diğer iki Milli sporcu Samim Filiz ile Mustafa Ege Şık'ı yenerek grubunu birinci olarak tamamlayan Fransız tenisçi Daniel Jade olacak. - İSTANBUL