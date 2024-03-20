Tenis dünyasının 2 numarası olan Aryna Sabalenka'nın sevgilisi Konstantin Koltsov'un bir otelin balkonundan atlayarak intihar ettiği açıklandı

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, sevgilisi Konstantin Koltsov'un trajik ölüm haberiyle derinden sarsıldı. Sabalenka, beş yıl önce babasını kaybetmiş olmanın acısını hala hissederken, şimdi de Koltsov'un intihar ettiğini öğrenmek onu derinden etkiledi. Miami Polisi, Koltsov'un ölümünün intihar olduğunu doğruladı ve bu durumda herhangi bir cinayet şüphesi bulunmadığını belirtti.

Tenis dünyasının 2 numarası olan Sabalenka'nın sevgilisi Koltsov, Miami'deki bir otelin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Koltsov'un intihar ettiğine dair belirtiler bulunurken, geçmişte NHL'de Pittsburgh Penguins forması da giydiği ve Belarus Milli Hokey Takımı ile Olimpiyat'ta yer aldığı biliniyor.

Bu acı dolu olay, Sabalenka için ikinci kez zorlu bir dönem olarak kaydedildi. Tenis Channel, Sabalenka'nın Miami turnuvasına devam etmeyi seçtiğini ancak basın toplantıları düzenlemeyeceğini bildirdi. Bu trajik kayıp karşısında Sabalenka'nın duygusal zorluklarla baş etme sürecinde olduğu anlaşılıyor.