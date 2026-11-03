Tenerife futbolcusu Jesus de Miguel Alameda rakip kaleciyle çarpıştığı maçta öldü

TENERIFE forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Jesus de Miguel Alameda, Andorra ile oynanan maçta rakip takım kalecisiyle yaşadığı çarpışmanın ardından yaşamını yitirdi.

İspanya 2'nci Ligi'nin 12'nci haftasında oynanan Tenerife - Andorra karşılaşmasının bir pozisyonunda, Tenerife'nin forvet oyuncusu Jesus de Miguel Alameda, Andorra kalecisi Jesus Owono ile sert bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın ardından sahada bilincini kaybeden ve kalbi duran futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Sahadaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Jesus de Miguel Alameda, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tenerife Kulübü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acıdan yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve yaşananların gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekerek, CD Tenerife Kulübü olarak Jesus de Miguel Alameda'nın bugün, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Teselli edecek hiçbir söz yok; yaşadığımız bu büyük üzüntüyü hafifletebilecek hiçbir şey bulunmuyor. Bu zor günde acılı ailesinin, yakınlarının ve bugün bu acı kayıp nedeniyle yas tutan tüm Tenerife camiasının yanındayız. Jesus de Miguel'in ailesi, kendilerine iletilen tüm destek ve başsağlığı mesajları için teşekkür ederken, bu son derece zor günlerinde özel hayatlarına saygı gösterilmesini yürekten rica ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı