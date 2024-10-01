Üye Girişi
Haberler

Temel Film Ekibi Trabzonspor'u Ziyaret Etti

Temel Film Ekibi Trabzonspor'u Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da çekimleri devam eden 'Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden' filmi ekibi, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ederek, proje hakkında bilgi paylaştı ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'tan yeni sezon formasını hediye aldı.

Trabzon'da çekimleri devam eden "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibi, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, çekimleri Trabzon'da devam eden, "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" filmi ekibinden Alper Kul, Yılmaz Okumuş, Ahmet Kalyoncu ve Şehmus Gencan, bordo-mavili kulübü ziyaret etti.

Film ekibi, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile bir araya gelerek, proje hakkında bilgi verip fikir alışverişinde bulundu.

Kafkas ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 31 Ocak'ta vizyona girecek "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" film ekibine yeni sezon formasını hediye etti.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

Etkinlikler Trabzonspor trabzon Magazin Kültür Sinema Spor

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter Kızılyıldız maçı CANLI izle! (tabii Spor) Inter Kızılyıldız maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karasuspor Bozüyük Vitraspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Karasuspor Bozüyük Vitraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gölcükspor Karamürselspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Gölcükspor Karamürselspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul Beylikdüzüspor Sultanbeyli Belediye Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi İstanbul Beylikdüzüspor Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman? Dikilitaş Spor Sarıyer Yenimahallespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Dikilitaş Spor Sarıyer Yenimahallespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beylerbeyi 1911 Futbol Kulübü Galata CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Beylerbeyi 1911 Futbol Kulübü Galata maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şile Yıldız Spor Küçükçekmece Sportif CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Şile Yıldız Spor Küçükçekmece Sportif maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kapaklıspor Keşan Spor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Kapaklıspor Keşan Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kapaklıspor Keşan Spor kaç kaç Hendek Spor Sapanca Gençlikspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Hendek Spor Sapanca Gençlikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Evrensekiz Evren Spor Tekirdağspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Evrensekiz Evren Spor Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalovaspor Yeşil Yalova Fk Spor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Yalovaspor Yeşil Yalova Fk Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });