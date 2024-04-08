Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın kazananı Fenerbahçe, Süper Kupa maçında kozlarını paylaştı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maç tarihi anlara sahne olurken, yaşananlar Türk futbolunda uzun süre konuşulacak cinstendi.

Fenerbahçe, TFF'ye yapılan erteleme ve yabancı hakem başvurusunun reddedilmesinin ardından tepki olarak dev maça U19 Takımı ile çıktı. Başlama vuruşunun yapılmasıyla birlikte Galatasaray, 1. dakikada gelişen atakta Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına indirdiği topla buluşan Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı

GOLDEN SONRA SAHADAN ÇEKİLDİLER

Sarı - lacivertli futbolcular, golün ardından santra yapmadı ve sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan, Fenerbahçeli futbolcuların tamamının soyunma odasına gitmesinin ardından karşılaşmayı tatil etti. Galatasaraylı oyuncular, müsabakanın yarıda kalması sonrasında büyük bir sevinç yaşadı ve daha sonra antrenman maçıyla geceyi noktaladı.

Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı

GOL ATILDIKTAN SONRA HAREKET ETMEDİ

Sarı - kırmızılıların attığı golde ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Başlama vuruşunun yapılmasıyla birlikte Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun hareketsiz biçimde orta sahanın sol çizgisinde bulunduğu ve herhangi bir aksiyon almadığı görüldü. Galatasaraylı futbolcular ise top çevirdi ve saniyeler sonra Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı

MAÇTAN ÖNCE BİR KONUŞMA YAPMIŞ

Ortaya atılan iddiaya göre Kerem Aktürkoğlu, maç başlamadan önce Fenerbahçeli futbolcularla "Maça kim başlarsa topu taca atacak" şeklinde bir konuşma yaptı. Aktürkoğlu'nun bu nedenle atılan golde herhangi bir harekette bulunmadığı ve gol sevincinde yer almadığı öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

500

Yorumlar (2)

Köfteci Jardel:

Asil çocukmuş. Takdir ettim doğrusu. Centilmence davranmış.

64
10
yanıtYanıtla
Erhan Sarac:

Bak Fenerli olarak şunu söylüyorum Ali Koç ideal kadro ile çıkmasa bile orta şekerli kadro ile sahada olmalıydı, protesto böyle yapılmaz haydi yaptın tamam gelelim maça golü atıp öyle aşırı sevinmek sahadan çekildiğinde musleranın sevinci kupayı kazandık diye vs cidden hoş değildi , Galatasaray taraftarının orda küfürler edişi Buda ayrı bir terbiyesizlik ,

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title