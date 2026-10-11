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Tekvandocu Ayşe Işık, Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda 63 kiloda madalya istiyor

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Tekvandocu Ayşe Işık, Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda 63 kiloda madalya istiyor
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Tekirdağlı milli tekvandocu Ayşe Işık (16), Dakar'da düzenlenecek 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda 63 kiloda Türkiye'yi temsil edecek. Babası ve antrenörü Selim Işık yönetiminde günde çift antrenman yapan Ayşe, madalya hedefliyor; Kapaklı Belediye Başkanı da başarıya inanıyor.

Tekirdağlı milli tekvandocu Ayşe Işık (16), Senegal'de düzenlenecek 2026 Dakar Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanarak kariyerindeki başarılarına bir yenisini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekvandoya küçük yaşta babası Selim Işık'ın kulübünde başlayan Ayşe, zamanla spora olan ilgisini artırarak müsabakalara katılmaya başladı.

Yaklaşık 3 yıldır profesyonel müsabakalarda mücadele eden genç sporcu, kariyerinde 2 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye üçüncülükleri elde etti.

Kazakistan'da Asya ülkelerinin katılımıyla düzenlenen uluslararası turnuvada şampiyon olan Işık, ardından Kazakistan Open'da da birincilik kürsüsüne çıktı.

Portekiz'de Avrupa ülkelerinin katıldığı uluslararası turnuvada da rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanan milli sporcu, uluslararası alandaki başarılarına yenilerini ekledi.

Senegal'in başkenti Dakar'da 31 Ekim-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda 63 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Ayşe, babasının antrenörlüğünde günde çift antrenman yaparak organizasyona hazırlanıyor.

Genç sporcu, olimpiyatlarda kürsüye çıkarak Türkiye'ye madalyayla dönmeyi hedefliyor.

"Madalyalarıma yeni bir madalya eklemeyi hedefliyorum"

Milli tekvandocu Ayşe Işık, AA muhabirine, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na yoğun tempoda hazırlandığını söyledi.

Bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Işık, en büyük hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmenin kendisi için büyük gurur olduğunu ifade eden Işık, "Yoğun bir şekilde çalışmalarım sürüyor. Olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırıp şampiyon olmayı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalyalarıma yeni bir madalya eklemeyi hedefliyorum." dedi.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum"

Milli sporcunun babası ve antrenörü Selim Işık da kızının olimpiyat hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürdüğünü belirtti.

Hem baba hem de antrenör olarak süreci yürütmenin zaman zaman zorlayıcı olduğunu ancak disiplinli çalışmayla bu zorlukların üstesinden geldiklerini anlatan Işık, kızının olimpiyatlarda başarılı olacağına inandığını söyledi.

Ayşe'nin daha önce uluslararası organizasyonlarda olimpiyatlarda karşılaşabileceği rakiplerini mağlup ettiğini belirten Işık, şöyle konuştu:

"Ayşe günde çift antrenman yaparak yoğun şekilde çalışıyor. Ben inanıyorum kendisine, güveniyorum. Olimpiyatta karşısına çıkacak rakiplerini gerek Kazakistan'da gerek Portekiz'de yendi. Burada da birinci olacağına eminim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum."

Işık, Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında tekvando branşında 2 kadın ve 2 erkek sporcuyla temsil edileceğini kaydetti.

"Ayşe kızımız bizim gururumuz"

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise Ayşe Işık'ın olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmisinin ilçe adına büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Genç sporcunun elde ettiği başarılarla örnek olduğunu belirten Çetin, olimpiyatlarda da başarılı olacağına inandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ayşe kızımız bizim gururumuz. Ülkemizi 63 kiloda temsil edecek. Kapaklı'dan böyle bir evladımızın çıkıp olimpiyatlarda bizi temsil ediyor olması çok gurur verici. Bizi memnun ediyor. İnanıyoruz kendisine, güveniyoruz. İnşallah madalyayla gelecek. Belki de bayrağımızı dalgalandırarak milli marşımızı söyletecek."

Kaynak: AA
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