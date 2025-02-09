Teksüt Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 3-2 Yenerek Üstünlük Sağladı
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında oynadığı maçta Şanlıurfaspor'u 3-2 mağlup etti. Messaoudi, takımına galibiyeti getiren golleri kaydetti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ogün Kamacı, Suat Güz
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek (Dk. 65 Mexer), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Faruk Can Genç (Dk. 83 Kerim Avcı), Hikmet Çiftçi (Dk. 46 Diony), Messaoudi, Mehmet Özcan, Mulumba, Araujo (Dk. 65 N'Dongala), Paixao (Dk. 83 Louzif)
Şanlıurfaspor : Tokotaev, Muscat, Awuku, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik (Dk. 63 Begiç), Hasan Hüseyin Acar, Akabueze (Dk. 77 Safa Kınalı), Ogundu (Dk. 86 Sambou), Okyere (Dk. 71 Kappel)
Goller: Dk. 5, Dk. 67 ve Dk. 90+5 (Penaltıdan) Messaoudi (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 30 Okyere, Dk. 45+1 Hasan Hüseyin Acar ( Şanlıurfaspor )
Sarı kartlar: Dk. 53 Sergen Piçinciol, Dk. 78 N'Dongala (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 26 Awuku, Dk. 90+4 Tokotaev ( Şanlıurfaspor )
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 3-2 yendi.