Üye Girişi
Haberler
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı

Teksüt Bandırmaspor, Keçiörengücü'ne Mağlup Oldu

Teksüt Bandırmaspor, Keçiörengücü'ne Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi. Yardımcı Antrenör Ersel Uzgur, pozisyona girdikleri maçı kaybettikleri için üzüntü duyduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un Yardımcı Antrenörü Ersel Uzgur, "Rakibe çok az pozisyon verdiğimiz maçta mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz." dedi.

Uzgur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın başından sonuna kadar istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi.

Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen değerlendiremediklerini vurgulayan Uzgur, "Maçın son bölümünde biraz sinirlerimize hakim olamadık ve kartlar gördük. Rakibe çok az pozisyon verdiğimiz maçta mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz ama yeni oyuncularımızla beraber bir oyun süreci geçireceğimiz belli oldu. Bu maçta oynadığımız iyi dakikaları artırıp bundan sonra da bu mücadelenin içinde sonuna kadar olacağız." diye konuştu.

Erkan Sözeri: "Gol yemeseydik daha iyi olurdu"

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maça iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Erkan Sözeri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben oyuncularıma 14 haftadır oynadıkları oyunu sürdürmeleri gerektiğini söyledim. Birinci bölgede çok hata yapıyorduk, bu maç bunu da bir nebze azalttık. Oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Taktik disipline çok sadık kaldılar, bu anlamda da çok mutluyum. Gol yemeseydik daha iyi olurdu. İzleyenler için mücadele açısından keyifli maç oldu. Bandırmaspor'a sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum."

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
img

Avrupa ülkesinde Erdoğan'ın önerdiği yöntem uygulanmaya başlandı
img

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isme göre tek bir nedeni var
img

Eski hakemler tek görüşte birleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Kartal'ın hasreti dinmek bilmiyor
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
İsrail evlerine dönmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı: 11 kişi öldü, 83 kişi yaralandı

Ateşkesin bitmesiyle İsrail'den kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.