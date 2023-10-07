Teksüt Bandırmaspor Ahlatcı Çorum FK ile berabere kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Suat Güz, Azad İlhan
Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Mert Çelik (Dk. 46 Jozefzoon), Sitoe, Bobadilla (Dk. 62 Djitte), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Harris (Dk. 46 Taha Batuhan Yayıkcı)
Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Kerem Kalafat (Dk. 79 Gülük), İnainfe, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Ozan Sol), Verheydt, Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Atakan Akkaynak), Murat Yıldırım (Dk. 72 Atakan Cangöz), Geraldo (Dk. 72 Suat Kaya), Erkan Kaş
Sarı kartlar: Dk. 27 Mert Çelik, Dk. 90+5 Mustafa Çeçenoğlu (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 69 Kerem Kalafat (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.