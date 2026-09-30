TEKNOFEST Drone Şampiyonası finali Şanlıurfa'da yapıldı, Kerem Yiğit kazandı

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da Drone Şampiyonası'nın final etabı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST kapsamındaki Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Şırnak'ta 32 lisanslı sporcunun katılımıyla gerçekleştirilirken, ikinci etabı ise Batman'da 24 lisanslı sporcuyla yapıldı.

Anadolu Ajansı Spor Kulübünün (AASK) sporcusu Emrullah Yılmaz'ın da yer aldığı final etabına 16 lisanslı sporcu katılldı.

Alana kurulan parkurda ise 6 hakem yarışmacıların performanslarını değerlendirdi.

Müsabakalarda Kerem Yiğit birinci, Ömer Yıldız ikinci, Musab Zübeyir Dönmez üçüncü, Emrullah Yılmaz ise dördüncü oldu.

Şampiyonada birinci olan Kerem Yiğit, Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup) mücadele etme hakkı kazandı.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine, 2018'den bu yana TEKNOFEST ile paydaş olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Amaçlarının, gençlerin teknolojik anlamda çalışmalar yapması olduğunu belirten Güleryüz, şöyle konuştu:

"Baktığınızda burada gencecik çocuklar, başka şeylerle uğraşacaklarına teknoloji geliştirmeyle uğraşıyorlar. Dron ve insansız sistemler gibi kendi dronunu yapıp Türkiye şampiyonu oluyor. Ülkemizi Dünya Drone Şampiyonası'nda temsil edebiliyor olmak, bu yaşta bu başarıya erişmesi çok güzel. Bu tarz yarışamalar hem gençlerin ileride çok daha başarılı olmasına hem özgüven kazanmalarına hem de bizim geleceğe çok daha pozitif bakmamıza yol açıyor."

Anadolu Ajansı'nın TEKNOFEST alanında aktif bir şekilde çalıştığını dile getiren Güleryüz, "Yarış o kadar heyecanlı geçti ki son turda ancak birinciyi belirleyebildik. O anlamda ben bütün dereceye giren arkadaşları ayrıca tebrik ediyorum." dedi.

Yarışma birincisi Kerem Yiğit de hedeflerine ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Genç yaşta ülkesini temsil edeceği için gurur duyduğunu belirten Yiğit, "TEKNOFEST Drone Şampiyonası'ndan birinci çıkan tek pilot World Drone Cup'a katılabiliyor. Bu pilot da ben oldum. Açıkçası şu anda heyecanlıyım. Yarın için daha çok çalışacağım." ifadesini kullandı.

Yarışma dördüncüsü ve Anadolu Ajansı AR-GE Uzmanı Emrullah Yılmaz ise dördüncü olduğu için buruk bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Üç yıldır yarışmalara katıldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yarış güzel geçti. Genel puan durumuna bakıldığı için şu an dördüncü olarak gözüküyorum. Benim için heyecan vericiydi. Anadolu Ajansı'nı temsil etmekten gurur duyuyorum ve bu imkanı tanıyan yöneticilerime teşekkür ederim."

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

Kaynak: AA