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Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar

Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
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Sosyal medyada Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği videosu yayılan İngiliz hakem David Coote, hakkında soruşturma başlatıldı ve hakemlik lisansı askıya alındı. Soruşturma sona erene kadar hakemlik yapamayacak olan Coote, Liverpool'un Aston Villa'yı 2-0 yendiği son maçı yönetmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu'na bağlı İngiltere'de oynanan profesyonel maçlardaki hakemlerden sorumlu PGMOL, Liverpool ve takımın eski teknik direktörü Jürgen Kloop hakkında hakaretler içeren videosuyla gündem olan hakem David Coote ile ilgili kararını verdi.

Teknik direktöre küfür etti, hakemliği bittiDavid Coote

JURGEN KLOOP'A KÜFÜR ETTİ, HAKEMLİĞİ BİTTİ

Sosyal medyada yayılan videoda David Coote, Liverpool'a hakaret ederken, Jürgen Kloop'a ise ırkçı küfür etti. Bunun üzerine PGMOL, 42 yaşındaki tecrübeli hakemin görevini askıya aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; ilgili video sebebiyle hakkında soruşturma açılan Coote, soruşturma sona erene kadar hakemlik yapamayacak.

Teknik direktöre küfür etti, hakemliği bitti

LIVERPOOL'UN 8 MAÇINI YÖNETTİ

David Coote kariyerinde 8 kez Liverpool'un maçını yönetti. Kırmızılılar, bu maçların 5'ini kazanırken 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. İngiliz hakem, videolar sosyal medyada yayılmadan önce Liverpool'un son maçı olan Premier Lig'in 11. haftasındaki Aston Villa karşılaşmasını yönetmişti. Söz konusu karşılaşmayı 2-0 Liverpool kazanmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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