Teknik Direktör Selçuk Şahin, Eyüpspor'un Başakşehir ile Beraberliğini Yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir'le 0-0 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, takımının durumundan memnun olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Her maça kazanmak için çıkan bir teknik adamım. Bu maça da kazanmak için gelmiştik. Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık. Avrupa maçının yorgunluğunun çıkacağını düşünerek planladık. Planlarımız çıktı. İyi pozisyonlar bulduğumuzu düşünüyorum. Biraz cesur atak yaptığımız sıralarda kontra yedik. Genel anlamda oyundan memnunum. Burada 3 puan almak isterdim. Kaybedebilirdik de ama sonuç olarak birer puan aldık. Genel olarak oyundan ve oyuncularımdan memnunum. Oyunu pasla çözen bir takım oluşturmak istiyorum. Başakşehir'i ne kadar koşturursak o kadar yoracağımızı düşünüyordum. Genel olarak planladığımız şeyler çıktı." ifadelerini kullandı.

Ligin 5. haftasında Galatasaray ile yapacakları maça değinen Şahin, "Galatasaray maçı zor olacak. Galatasaray, ligin en flaş takımı. Çok iştahlılar, istekli oynuyorlar. Orada da aynı oyunu oynamaya çalışacağız. Topu rakibe vermeden oynamak istiyoruz. İyi oyuncuları var. Zor bir maç oynayacağız. Her sonuca açık bir maç olacak." şeklinde konuştu.

Şahin, sakatlıklar nedeniyle kadroda eksiklik yaşandığını ve net bir oyuncu bulurlarsa transfer hamlesi düşündüklerini sözlerine ekledi.