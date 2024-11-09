Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı

2017-2020 yılları arasında Oxford ve Birmingham'ı çalıştıran 47 yaşındaki Clotet, Birmingham'daki döneminde Jude Bellingham'ın gelişimine katkıda bulunmuştu. Birmingham'dan ayrıldıktan sonra İtalyan ekibi Brescia'da üç dönem görev yapan İspanyol teknik adam, SPAL ve Torpedo Moskova'da da çalıştı. Geçen ay İtalya üçüncü lig takımı Triestina'nın başına geçti.

Serie C'nin dibinde yer alan kulübün yönetimi, yeni teknik direktörlerinin takıma mücadele ruhu katmasını umuyordu. Ancak yaşananlar muhtemelen bekledikleri türden bir şey değildi.

Giana Erminio karşı oynanan maçın 33. dakikasında, gol atmakta zorlanan forvet Raimonds Krollis direkt kırmızı kart gördü. Letonyalı oyuncu sahadan çıkarken Clotet'in dikkatini çekti. Soyunma odasına gitmek yerine teknik direktörüne doğru yürüyen Krollis'i gören Clotet, öfkeyle oyuncusunun yakasına yapışıp sarsmaya başladı.

Yaklaşık bir saat 10 kişi oynayan Triestina, maçın 87. dakikasında Gabriel Avinci'nin golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 14 maçta sadece 6 puan toplayabilen Triestina, lig sonuncusu olarak kaldı. 21 Ekim'de göreve gelen Clotet, dört maçta sadece 2 puan toplayabildi. Triestina'nın son galibiyeti 24 Ağustos'ta Arzignano karşısında geldi.