Teknik direktör Bülent Uygun'un AK Parti'den milletvekili aday adayı olacağı iddia edildi

Son olarak 2021 yılında Çaykur Rizespor'u çalıştıran, futbolculuk döneminde ise Fenerbahçe ile gol krallığı yaşayan ve "Asker" lakabıyla tanınan Bülent Uygun, siyasete atıldı.

AK PARTİ LİSTESİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK

Sakarya yerel basını medyabar.com'da yer alan habere göre, ünlü teknik direktör Bülent Uygun, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için AK Parti'den Sakarya milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

2021'DEN BU YANA TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Çaykur Rizespor'daki görevinden 22 Eylül 2021'de ayrılan teknik direktör Bülent Uygun, o günden bu yana takım çalıştırmadı.