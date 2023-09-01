Teklif reddedilince gemileri yaktılar! Suudi Arabistan'dan Salah için Liverpool'a çılgın para

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Salah için Liverpool'un reddettiği 120 milyon euroluk teklifin ardından 175 milyon euroluk yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Al-Ittihad'ın Mohamed Salah ısrarı sürüyor. Suudi Arabistan ekibi, Liverpool'a 175 milyon euroluk teklif sunmanın hazırlığında.

175 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İngiliz basınında yer alan habere göre; Al-Ittihad, reddedilen 120 milyon euroluk teklifinin ardından Liverpool'un kapısını yeni bir rakamla çalacak. Yeni teklifin 175 milyon euro olması bekleniyor.

KLOOP, SALAH'I BIRAKMAK İSTEMİYOR

Liverpool'un teknik direktörü Kloop, Salah'ın kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Yönetime bu doğrultuda rapor sunan Alman hoca, Mısırlı yıldızı Al-Ittihad'a kaptırmamak için her şeyi yapıyor.

264 GOL ATTI

Mohamed Salah kariyerinde 559 maça çıktı. Mısırlı futbolcu bu karşılaşmalarda, 264 gol ve 134 asistlik performans gösterdi.