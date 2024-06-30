Teklif edilen rakam öyle böyle değil! Barcelona, Jaden Philogene için kolları sıvadı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın takımı, futbol dünyasını şaşırtacak bir transfer teklifiyle gündeme geldi. Sky Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre Barcelona, Hull City'nin yıldızı Philogene için 23 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

İngiliz ekibi Hull City ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan Philogene için yapılan bu teklife Acun Ilıcalı cephesi henüz bir yanıt vermedi ve teklif değerlendirmeye alındı.

BARCELONA TAKİPTE

İspanyol devi Barcelona, Jaden Philogene'yi uzun süre takip ediyor. Hull City'nin 2023 yazında 5.8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 22 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen sezon oynadığı 32 lig maçında 12 gol atıp 6 asist yaptı.